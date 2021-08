Sanremo, il fumettista Tiziano Riverso fa caricature al mercato annonario per aiutare Haiti

Sanremo. Sabato 21 agosto, il noto fumettista Tiziano Riverso ha messo a disposizione la sua arte a favore di una comunità haitiana di Jeannette, zona di Miragoane, dipartimento di Nippe tra quelle colpite dal terremoto del 14 agosto scorso. Grazie alla sensibilità del Comune di Sanremo nella persona del vice sindaco, Costanza Pireri e della Confesercenti, era al mercato annonario: chi voleva poteva farsi fare una caricatura e lasciare un’offerta libera. Si sono raccolti 70,00 euro, una piccola cifra, ma non insignificante perché corrisponde, in questo momento di emergenza, ad assicurare acqua potabile per una comunità di 24 famiglie per 10 giorni.

In un paese come Haiti, a causa della sua cronica mancanza di infrastrutture ogni disastro oltre al disastro in sé aumenta gli effetti collaterali, come l’aumento indiscriminato dei prezzi di ogni bene di prima necessità. La somma arriva ad Haiti tramite l’Associazione “Popoli in Arte” di Sanremo, attiva nell’isola dal 2011 e promotrice di numerosi progetti di sviluppo di comunità in quattro dipartimenti tra cui quello di Nippe.

“Popoli in Arte” ringrazia molto Tiziano Riverso, i suoi tratti e i suoi colori. «Per chi volesse implementare gli aiuti IT 86 Y08439 22700 000 100 104 313 intestato a “Popoli in Arte” presso Banca di Caraglio filiale di Sanremo via Escoffier. Grazie!» – fa sapere Maria Paola Rottino per l’Ass. culturale “Popoli in Arte” di Sanremo.