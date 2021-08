Sanremo, i Radicali visitano il carcere di Valle Armea

Sanremo. Anche quest’anno come in precedenti occasioni la delegazione del Partito Radicale si è recata presso il carcere di Valle Armea per una visita che proseguirà, venerdì prossimo, nella casa circondariale di Imperia. Per l’occasione, i militanti ricordano ai cittadini la raccolta firme in corso nelle strade e nei Comuni di tutta Italia sui sei referendum sulla giustizia e per la legalizzazione dell’eutonasia promosso dalla Associazione Luca Coscioni.

«Cercheremo entro il mese di settembre di far valere questo diritto anche per i cittadini che si trovano in carcere e hanno conservato il diritto di voto organizzando una raccolta firme sui relativi quesiti in tutte le carceri della Liguria», spiegano i Radicali.