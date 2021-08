Sanremo. Si conclude giovedì 2 settembre (ore 21.15) in piazza Santa Brigida la quindicesima edizione del “Cinema sotto le stelle”, rassegna cinematografica all’aperto organizzata da Pigna Mon Amour e CMC, con il contributo del Comune.

Due drag queen e una donna transgender decidono di intraprendere un viaggio attraversando tutta l’Australia su un torpedone lavanda che hanno chiamato “Priscilla”. È la storia dell’omonimo film australiano del 1994 “Priscilla – La regina del deserto”, con il quale si chiude l’edizione 2021 del ciclo di proiezioni.

Una commedia stravagante, diretta da Stephan Elliott, con una vivace colonna sonora e abiti di scena sgargianti, che gli hanno valso il Premio Oscar 1994 per i migliori costumi. Ma anche un modo per parlare, con ironia, di libertà di genere, raccontando travagli, sentimentali e professionali, dei protagonisti, le tre cantanti Bernadette, Mitzi, e Felicia, nomi d’arte di Ralph, Tick e Adam.

Le artiste si esibiscono in un collaudato musical-karaoke a Sidney. Un giorno decidono di spostarsi ad Alice Springs, cittadina remota nel deserto del continente australiano, per portare il loro spettacolo, e lo fanno a bordo di un vecchio torpedone, “Priscilla”. Ma il viaggio viene interrotto per un guasto al mezzo e i protagonisti incontrano una serie di difficoltà. La proiezione sarà introdotta, come è stato per tutte le serate del “Cinema sotto le stelle”, dalla presentazione ad hoc firmata da Raimondo Bignardi, esperto di cinema e amico di Pigna Mon Amour.

In linea con la tradizione della rassegna, poi, gli organizzatori accoglieranno il pubblico offrendo tè alla menta e biscotti marocchini. L’ingresso alle serate del “Cinema sotto le stelle” è gratuito. Per partecipare occorre prenotarsi (entro le ore 18.00 di giovedì 2 settembre) sul sito www.pignamonamour2021.eventbrite.it ed essere in possesso di Green pass. L’accesso per il pubblico sarà dalle ore 20.15.