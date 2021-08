Sanremo, due concerti lirici estivi a Villa Ormond

Sanremo. Due concerti lirici estivi si svolgeranno a Villa Ormond nell’ambito della rassegna “Notturni lirici”. Segnano il debutto di Sanremo Opera Theater, la nuova associazione produttrice di spettacoli lirici a Sanremo e provincia.

Lunedì 9 agosto alle 21:30 saranno ospiti quattro ragazze eccezionali, “le Donne della Malibran” che racconteranno in musica la vita di una grande donna, l’eroina del Belcanto ottocentesco Maria Malibran, e lunedì 16 un programma tutto dedicato al mezzosoprano, questa voce rara e affascinante, affidato all’arte canora di Teresa Romano accompagnata da un ensemble strumentale.

L’Angelo Ispano. Intervista impossibile a Maria Malibran:

Ensemble Le Donne della Malibran

Soprano: Barbara Massaro

Mezzosoprano: Claudia Conti

Mezzosoprano: Cecilia Bernini

Pianoforte: Maria Silvana Pavan.

Quattro donne, tre voci e un pianoforte per raccontare in musica la vita e l’arte del più celebre soprano del Belcanto ottocentesco. Le Donne della Malibran, un ensemble tutto al femminile che rende omaggio a questa grande cantante attraverso una prospettiva inedita, quella di un’intervista impossibile. Musiche di Rossini, P. Viardot, Persiani, Donizetti, Vaccaj, Meyerbeer, Malibran.

Maria Felicia Anna Garcìa Malibran fu una vera prima donna, un mito assoluto creato in soli ventotto anni di un’esistenza appassionata, intensa e certamente frenetica. Cantante dal talento stupefacente, la Malibran era dotata di un’estensione vocale ampissima, che le permise di spaziare dalla tessitura del contralto a quella del soprano e di mettersi alla prova con repertori assai diversi. La sua capacità di interpretare, oltre che di cantare, cambiò per sempre il modo di fare teatro nell’opera. Fu anche pianista, compositrice, pittrice e disegnatrice di abiti. Il programma prevede l’esecuzione di alcuni suoi brani.

Barbara Massaro, soprano milanese, si diploma in Viola con Pietro Mianiti e in Canto con il massimo dei voti, la lode e la menzione d’onore presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano con Silvana Manga. Inizia la sua formazione nel coro di voci bianche del Teatro alla Scala. Debutta come soprano solista nella Petite Messe Solennelle di Rossini diretta da G. Prandi in collaborazione con Serate Musicali. Ha rappresentato il Conservatorio di Milano nell’XI edizione del Premio Nazionale delle Arti e nella seconda edizione di “Amadeus Factory”, vincendo il premio della categoria Canto e aggiudicandosi il premio speciale ViviMilano; è vincitrice del Concorso Assami, edizione 2016. Debutta al 42° Festival della Valle d’Itria come Driade nell’opera di A. Steffani Baccanali (incisione per Dynamic) e Geraldine in A hand of bridge di S. Barber. Vincitrice del 67° Concorso As.Li.Co. per il ruolo di Despina debutta nel Così fan tutte presso i Teatri del Circuito Lombardo (Sociale di Como, Fraschini di Pavia, Grande di Brescia e Ponchielli di Cremona) sotto la direzione di G. Capuano e F. Pasqualetti e la regia di F. Micheli. Si è esibita al Teatro Lirico di Cagliari, al Teatro Coccia di Novara, al Teatro Opera Giocosa di Savona, alla Liverpool Philharmonic Hall, al 96° Festival Arena di Verona, al Tiroler Festspiele Erl, al Teatro Filarmonico di Verona, nei teatri del circuito lombardo, al Teatro la Fenice. Ha lavorato con artisti quali D. Renzetti, V. Petrenko, Bryn Terfel, Anita Rachvelishvili, F. Ciampa, P. Hahn, C. Goldstein, Myung-Whun Chung e con registi quali R. Carsen, E. Stinchelli, W. Berthold. Trai ruoli interpretati: Adina ne L’elisir d’amore, Susanna ne Le nozze di Figaro, Nannetta in Falstaff, Frasquita in Carmen, Berenice ne L’occasione fa il ladro, Zerlina nel Don Giovanni, Lauretta in Gianni Schicchi, Jemmy nel Guglielmo Tell, Tebaldo in Don Carlo.

Claudia Conti, mezzosoprano brillante, dopo gli studi di danza classica e moderna con Micha Van Hoocke, si perfeziona alla scuola Civica di Musica di Milano “Claudio Abbado” in polifonia rinascimentale e nel repertorio classico operistico. Ha studiato con il baritono Fulvio Bettini, con il mezzosoprano Monica Bacelli oltre che con Alessandro Quarta, Romina Basso, Janet Perry, Mara Galassi, Sara Mingardo e Barbara Frittoli. Con l’Orchestra “Claudio Abbado” ha cantato nello Jephte di G. Carissimi e in Oratori di L. Rossi, oltre alla Messa in Do maggiore di Beethoven nella Rassegna Musicale “San Fedele in Musica” di Milano. In ambito cameristico si è più volte esibita nella rassegna musicale “I Venerdì del Fortepiano” presso il Castello Sforzesco di Milano. Ha tenuto concerti presso la regia “Accademia Filarmonica” di Bologna, all’interno della rassegna “Lucca Classica” per il 150° della morte di Rossini presso “Villa Bottini”, presso l’Auditorium Lattuada di Milano e il festival “Abendmusiken” di Pallanza. In teatro ha debuttato il ruolo di Cherubino ne Le Nozze di Figaro di W. A. Mozart al ridotto del Teatro del Giglio di Lucca, a Castello Pasquini e a Palazzo Pfunner a Lucca, e il ruolo di Ottavia ne L’incoronazione di Poppea di C. Monteverdi presso la Cappella Musicale Santa Teresa dei Maschi a Bari. Per Milano Classica è stata Dorabella nel Così fan tutte di W. A. Mozart.

Cecilia Bernini si è diplomata presso l’Istituto musicale “F. Vittadini” di Pavia (sotto la guida del M° F. Cordeiro Opa). Si perfeziona con Lavinia Bertotti, Sara Mingardo, Gregory Kunde, Sonia Prina e Sonia Ganassi (sua attuale guida); frequenta l’Interationale Sommerakademie der Universität Mozarteum a Salisburgo con Marjana Lipovšek.

È stata finalista al 5° “Internationaler Gesangswettbewerb für Barockoper Pietro Antonio Cesti” ad Innsbruck (2014)

ed al 67° Concorso per giovani cantanti lirici d’Europa As.Li.Co. (2016). Si è esibita al Teatro Marrucino di Chieti, all’Opera di Firenze, nel circuito dei teatri lombardi, a Reggio Emilia, al Teatro Sociale di Como, al Festival Verdi, al Teatro Regio di Parma, al Ravennafestival 2018, al Fraschini di Pavia, al Piccolo Festival del Friuli, al teatro lirico di Cagliari, Teatro Sociale di Trento. Tra le opere debuttate Die Zauberflöte e Le nozze di Figaro di W. A. Mozart, A midsummer night’s dream di B. Britten, Il turco in Italia, L’heure espagnole di Ravel, Gianni Schicchi, Il barbiere di Siviglia, Stiffelio, Rigoletto, Sogno di una notte di mezz’estate di Mendelssohn. Ha lavorato con direttori quali Stefano Montanari, F. Cilluffo, C. Franklin, G. García Calvo, S. Rolli, H. Pishkar, F. Ommassini, G. Neuhold, S. Alapont, e con registi quali Mario Martone F. Bruni, E. De Capitani, A. Antoniozzi, G. Vick, C. Mazzavillani).

Nel repertorio sacro ha cantato la Petite Messe Solennelle di G. Rossini, lo Stabat Mater di Vivaldi, la Messa dell’incoronazione KV 317 di Mozart, la Nona Sinfonia di L. van Beethoven.

Maria Silvana Pavan dopo gli studi di Pianoforte, Clavicembalo e Composizione, si è perfezionata presso l’Accademia del Teatro alla Scala. Ha lavorato in qualità di Maestro collaboratore presso numerosi teatri italiani, tra cui il Teatro alla Scala. Collabora regolarmente con l’Orchestra Verdi di Milano e con l’Orchestra “I Pomeriggi Musicali”. È pianista delle classi di direzione d’orchestra presso la Civica Scuola di Musica “Claudio Abbado” di Milano. Nel febbraio 2018 ha concluso il suo percorso come borsista del Conservatorio “G. Verdi” di Milano per il Master biennale di II livello in Repertorio vocale da camera italiano tra Otto e Novecento. Dal 2014 collabora con la casa editrice Vallardi per il progetto Le storie dall’opera.

Biglietti disponibili su www.sanremo2021.eventbrite.it. Ingresso gratuito bambini fino a 12 anni. «Vogliamo che quest’anno 2021, pur pieno di difficoltà organizzative, sia l’occasione di ripartenza anche per il nostro settore martoriato, un’occasione che la nostra associazione non intende mancare. Fare musica e spettacolo è la nostra ambizione. E l’entusiasmo del pubblico è il nostro motore. Speriamo di vedervi numerosi a sostenerci come sempre!» – dice Sanremo Opera Theater.