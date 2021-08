Sanremo. Dopo due anni di assenza dalle scene, causa pandemia, tornano a calcare i palchi musicali della Riviera i “Dirty Sanchez”. Lo faranno sabato 14 agosto a partire dalle 19.30, in un locale sulla ciclabile.

Il posto è top secret: non viene pubblicizzato per evitare assembramenti e le conseguenti problematiche connesse alla diffusione del virus. Per i tanti fan e per gli amanti della buona musica sarà dunque meglio controllare gli “spostamenti social” dei componenti del gruppo. Stiamo parlando di Walter Benedicto Pacifico Rinaldi alla voce, Fabio Saccoccia alla batteria, al basso Julio Romero e Angelo Rosso alla chitarra.

Per chi ancora non li conoscesse suonano insieme da quadi un decennio e propongono un massiccio repertorio di cover hard rock anni ’70 e grunge. La stessa band si definisce «mezza oriunda», con il bassista argentino e il chitarrista cileno.