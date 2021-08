Sanremo, dopo 8 mesi la biblioteca civica riapre al pubblico

Sanremo. Riapre al pubblico la biblioteca civica di via Carli. Si potrà di nuovo leggere al suo interno, rispettando ovviamente tutta una serie di regole anticovid. Era dal dicembre scorso, con le restrizioni del lockdown, che non lo si poteva fare. Il 7 giugno scorso era stato riattivato il servizio di prestito librario (da lunedì a venerdì dalle 8.45 alle 12.45) esclusivamente su appuntamento.

Dal 9 agosto, in biblioteca sarà possibile usufruire di alcune postazioni in due sale di lettura dalle 8.45 alle 12.45, con prenotazione telefonica. Nel rispetto delle norme si prevede il numero massimo 15 di studenti presenti nelle 2 sale allestite. Gli accessi saranno regolamentati in modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazione.

Gli utenti devono: indossare correttamente la mascherina a protezione delle vie aeree, negli spazi al chiuso secondo le vigenti norme; igienizzare sempre le mani e il posto assegnato. Non sarà consentito girare per le sale e abbandonare il posto assegnato per più di 20 minuti. Per informazioni e prenotazioni: telefono 0184 580723 – Servizio prestito, biblioprestito@comunedisanremo.it, telefono 0184 580720 – Ufficio amministrativo.