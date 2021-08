Sanremo, donna violenta aggredisce commessa: interviene polizia

Sanremo. Ha iniziato a inveire, urlando in modo minaccioso frasi a mala pena comprensibili, per poi aggredire fisicamente una commessa e un’altra donna intervenuta per soccorrerla: una nordafricana è stata fermata all’alba di ieri dalla polizia e dal personale sanitario del 118 che l’ha portata in ospedale a Imperia.

E’ successo intorno alle 6,30 di mercoledì in via Pietro Agosti. A quell’ora una 28enne di Sanremo si stava recando a piedi al lavoro, quando si è imbattuta nella donna, ignorandola finché ha potuto. La straniera, infatti, era ferma sul marciapiede opposto a quello percorso dalla giovane, commessa in un supermercato del centro cittadino. Nonostante le urla che la donna le rivolgeva, la 28enne ha continuato a camminare per la sua strada fin quando non si è vista piombare addosso la nordafricana, che senza alcun motivo ha iniziato a colpirla. A soccorrere la ragazza sono stati in primis alcuni passanti, che hanno allertato i soccorsi.

Sul posto è subito intervenuta una voltante di polizia, insieme a un’ambulanza. A dividere la donna da un’altra signora, sopraggiunta per aiutare la commessa, sono state le forze dell’ordine.