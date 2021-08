Sanremo, detenuti danno fuoco a una cella: salvati da un agente rimasto intossicato

Sanremo. Ha messo a repentaglio la propria vita per salvare quella di due detenuti che, per motivi ancora in fase di accertamento, hanno dato fuoco alla cella della sezione “Nuovi Giunti” del carcere di Sanremo dove erano rinchiusi: un agente della polizia penitenziaria del carcere di Valle Armea è stato trasportato in ospedale, intossicato dal denso fumo acre sprigionato dai materassi ignifughi ai quali erano state appiccate le fiamme. Al Borea di Sanremo, sempre per intossicazione da fumo, sono stati trasportati anche i due detenuti salvati dal poliziotto, entrambi nordafricani.

Stando a quanto ricostruito fino ad ora, i due detenuti avrebbero dato fuoco a una bomboletta, del tipo di quelle da campeggio che vengono utilizzate nelle celle. Da qui, le fiamme si sarebbero estese ai materassi presenti che, essendo ignifughi, producono una spessa coltre di fumo.

L’agente in servizio, accorgendosi dell’accaduto, non ci ha pensato un attimo ed è corso nella cella per salvare i due detenuti da una morte certa. Nel frattempo, alcuni colleghi hanno spento le fiamme utilizzando gli estintori presenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario con tre ambulanze e i carabinieri. Sull’accaduto sono in corso accertamenti.

«Da anni denunciamo lo stato di abbandono del carcere di Sanremo e della polizia penitenziaria – dichiara Michele Lorenzo del sindacato di polizia penitenziaria Sappe -. Il personale è poco e gli eventi critici tanti. Tra l’altro i nostri agenti devono gestire detenuti spesso pericolosi, tra i quali ergastolani, e con problemi psichiatrici». «Nel primo semestre di quest’anno – aggiunge Lorenzo – nel carcere di Sanremo ci sono stati 53 casi di autolesionismo e un tentato suicidio. Gli agenti dei penitenziari liguri ogni volta rischiano la propria vita per salvare quella di altri».