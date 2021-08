Sanremo, contributi economici a favore dei minori: si può presentare domanda fino al 30 settembre

Sanremo. Sono aperti fino alle 23.59 del 30 settembre i termini per presentare domanda per l’assegnazione di contributi economici a favore dei minori (0-17 anni) residenti nel Comune di Sanremo e frequentanti le attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

La domanda deve essere presentata unicamente tramite il format online pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sanremo dove è presente il link diretto alla domanda. Si può accedere anche seguendo il seguente percorso:

– servizi online

– istanze online

– apertura pratiche

– servizi scolastici

– cliccare su “domanda rimborso centri estivi”

– cliccare su “modulo domanda retta centri estivi 2021”

– compaiono i bottoni blu “scheda informativa” e “avvia pratica”.

Requisiti principali

– avere la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea o di uno Stato non aderente all’Unione Europea ed essere in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione

– avere la residenza anagrafica nel Comune di Sanremo alla data di chiusura del presente avviso

– non aver compiuto il minore il diciottesimo anno di età durante la frequenza delle attività per il quale è richiesto il rimborso

– aver frequentato il minore le attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa

– avere la documentazione fiscale (fatture o ricevute di pagamento) attestante il pagamento della retta di partecipazione alle attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa

– essere in possesso di attestazione ISEE 2021 (ordinario o minorenni o corrente nei casi previsti) in corso di validità del nucleo familiare inferiore a euro 20.000.

L’Iban dei libretti postali non è idoneo a ricevere bonifici, occorre un conto corrente bancario o una carta Poste Pay Evolution.

Come viene calcolato il contributo?

La ripartizione delle risorse disponibili avviene tenendo conto di due parametri:

– l’attestazione ISEE 2021 ordinario o minorenni o corrente nei casi previsti che incide per il 50% del totale delle risorse disponibili in modo inversamente proporzionale

– l’entità e la tipologia del nucleo familiare che incide per il 50% del totale delle risorse disponibili in modo direttamente proporzionale.

Documenti occorrenti:

– la documentazione fiscale (fattura o ricevuta di pagamento) attestante il pagamento della retta per la frequenza del minore alle attività organizzate dai centri estivi, dai servizi socioeducativi territoriali e dai centri con funzione educativa e ricreativa

– l’eventuale certificato di invalidità civile ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92 del minore.

Contatti utili:

numeri di telefono: 0184/52901

email: contributocentriestivi@comunedisanremo.it

L’avviso .