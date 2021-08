Sanremo. Mobilitazione di soccorsi in via Duca degli Abruzzi, per una giovane ferita dopo una caduta in scooter. Poco dopo il bivio per “La Villetta”, per cause da accertare, dopo l’incidente sarebbe precipitata sotto strada per alcuni metri, finendo in una fascia.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, su ambulanza e automedica, nonché i vigili del fuoco, per aiutare il personale sanitario a immobilizzare la donna e riportarla in sicurezza sul piano. La ferita è stata poi trasportata in ospedale in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.