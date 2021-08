Sanremo, caccia al tesoro per i giovani dell’Azione Cattolica

Sanremo. Nella giornata di domenica 8 agosto si è svolta un’iniziativa diocesana che ha visto coinvolto il settore giovani, in particolare i giovanissimi, dell’Azione Cattolica. L’Equipe Giovani diocesana ha organizzato un momento per potersi ritrovare dopo questi due anni di pandemia, in cui per ovvie ragioni i ragazzi non hanno potuto passare i classici momenti insieme.

Dopo aver partecipato tutti alla Santa Messa nella Concattedrale di San Siro, i ragazzi divisi in squadre hanno partecipato ad una caccia al tesoro, organizzata proprio dall’Equipe, nella Pigna di Sanremo. La giornata è stata intitolata “Vi va la libertà?” e il tema ricorrente è stato appunto la libertà.

Libertà, una parola sentita spesso in questo periodo di pandemia, che i ragazzi hanno declinato in diversi tipi tra cui: libertà di parola, libertà dalle paure costanti, libertà di vivere in un ambiente adeguato, libertà di identità e libertà nel rispetto reciproco. È stato un momento molto bello ed emozionante sia per i ragazzi che per gli organizzatori che dopo tanto si sono ritrovati e hanno passato una mattina insieme proprio nello stile di AC, nonostante le restrizioni presenti.