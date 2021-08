Sanremo, bimba afghana ancora positiva al Covid-19. Sta bene

Sanremo. E’ risultata positiva anche al secondo tampone effettuato oggi dall’Asl1 Imperiese, la bimba di 2 anni giunta a Sanremo lunedì scorso insieme ad altri 205 profughi afghani in fuga dal paese riconquistato dai Talebani. La piccola, che fortunatamente sta bene, è l’unica di tutto il gruppo ospite della base logistica militare di via Lamarmora ad essere risultata positiva al Covid-19. Tutti i profughi, al momento in sorveglianza attiva presso la struttura dell’esercito, verranno sottoposti nuovamente a tampone lunedì 30 agosto.