Sanremo. Un’auto ha travolto uno scooter in via Nino Bixio all’altezza di corso Mombello. E’ successo intorno alla mezzanotte. A rimanere ferito è stato il giovane che viaggiava sul motociclo. Stando a quanto ricostruito, la Toyota Yaris sulla quale viaggiava una coppia di anziani non avrebbe dato la precedenza allo scooter, travolgendolo. Un impatto abbastanza forte, a causa del quale lo scooterista è finito a terra sbattendo contro il muro.

Sul posto è accorsa un’ambulanza della Croce Rossa che ha accompagnato il ragazzo all’ospedale Borea di Sanremo.