Sanremo. Spunta un manifesto no vax in pieno centro. Precisamente in piazza Eroi Sanremesi, nella salita davanti alla torre saracena. E’ stato affisso dalla IDU (istanza diritti umani), associazione contraria all’obbligatorietà vaccinale ed al green pass. Lo stesso messaggio è comparso in questi giorni nelle piazze di molte città italiane. Nel messaggio scritto a caratteri cubitali, tra le altre obiezioni rivolte alla sanità italiana, si contesta l’impossibilità di raggiungere l’immunità di gregge, dal momento che il virus sarebbe in continua variazione.

COS’E’ LA IDU

«E’ un’associazione nazionale composta da medici, operatori sanitari, socio-sanitari e cittadini – si legge sul sito ufficiale del gruppo – presente sul territorio italiano con rappresentanza in ogni regione d’Italia. Le restrizioni sempre maggiori dei diritti naturali e costituzionali ci hanno spinto ad unirci per far fronte alle sfide socio-politiche e difendere i valori fondanti dell’Umanitá. Ristabilire un’informazione imparziale e completa alla cittadinanza, tutelare il diritto al lavoro e di libertà di cura, di parola e di pensiero in ambito medico e civile, sono i nostri principali obiettivi. Unisciti a noi per proseguire insieme in questa battaglia, rimanere aggiornato e partecipare alle nostre iniziative».