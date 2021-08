Sanremese Calcio, Omar Bohli in rappresentativa nazionale della Lnd under 17

Sanremo. Dopo Bastita, altra convocazione in una rappresentativa nazionale per un atleta del club biancoazzurro.

Il portiere della Sanremese Calcio Omar Bohli è stato selezionato per la rappresentativa nazionale della Lnd under 17 allenata da Calogero Sanfratello per partecipare al 36° Trofeo Shalom che si disputerà in provincia di Benevento dal 29 agosto al 5 settembre insieme ai pari età di Juve Stabia e Crotone.

Bohli dovrà trovarsi domenica 29 agosto entro le 15 al raduno fissato a San Leucio del Sannio presso Villa Merici.