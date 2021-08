Sanremese Calcio, Matteo Bastita in rappresentativa nazionale Lnd Under 18

Sanremo. Questa mattina alle 9 la Sanremese ha ripreso la preparazione al Comunale dopo i tre giorni di riposo concessi al termine del ritiro di Cantalupa.

La squadra si è ritrovata al gran completo ed ha lavorato con il preparatore atletico Molteni e con lo staff tecnico di mister Andreoletti sia di mattina che di pomeriggio.

Sono rientrati in gruppo Gatelli, Bregliano e Orefice che venerdì avevano saltato l’allenamento congiunto con la Primavera della Sampdoria in via precauzionale. Ancora a parte Vita e Lodovici, ai box dalla seconda parte della scorsa stagione. Entrambi devono recuperare dopo le rispettive operazioni al ginocchio.

Anche per domani è prevista una doppia seduta. Poi giovedì mattina alle 10 i biancoazzurri partiranno per raggiungere il Centro Sportivo Michelin di Spinetta Marengo dove alle 16.30 affronteranno in amichevole, a porte chiuse, l’Alessandria.

Buone notizie intanto arrivano da Roma: il centrocampista biancoazzurro classe 2004 Matteo Bastita è stato scelto per partecipare al pre raduno della Rappresentativa Nazionale Lnd Under 18 in vista del 13° Torneo Internazionale Lazio Cup che si terrà a Roma dal 21 al 28 agosto. Bastita dovrà trovarsi nella Capitale venerdì 20 per disputare un allenamento e un’amichevole a ranghi misti. Al termine del test verrà comunicato l’elenco dei 23 selezionati che disputeranno il torneo insieme a Benevento, Crotone e Canada.