Sanremese Calcio, Juniores Nazionale affidata a Maurizio Tirone

Sanremo. Dopo due campionati interrotti anzitempo, la Juniores Nazionale della Sanremese si appresta a scendere nuovamente in campo per preparare al meglio la stagione 2021-2022.

La squadra sarà affidata a Maurizio Tirone, volto noto del calcio ponentino, e lunedì 16 agosto, alle 18, si radunerà a Pian di Poma per il primo allenamento stagionale.

Il campionato scatterà sabato 2 ottobre, tuttavia, così come per la prima squadra, non è ancora stata comunicata la composizione dei gironi del campionato Juniores.