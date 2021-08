Sanremese, al via i tesseramenti per il settore giovanile e la Scuola Calcio

Sanremo. La Sanremese Calcio del neo presidente Alessandro Masu comunica che sono aperti i tesseramenti per il settore giovanile e le iscrizioni per la Scuola Calcio in vista della stagione 2021-2022.

Le porte della Sanremese sono aperte a tutti gli aspiranti calciatori nati/e a partire dal 1.1.2005 fino alla leva 2016. «Questa settimana, la segreteria di Pian di Poma vi accoglierà dalle 16 alle 19 nei giorni di giovedì 5 agosto e venerdì 6 agosto. Inoltre, dopo il successo degli open day del mese di luglio che hanno visto una grande partecipazione di bambini, giovedì 5 agosto, presso i campi di Pian di Poma, alle 17 si terrà l’open day per la categoria 2007, mentre il giorno seguente, con stesso orario, toccherà alla leva 2006. Ricordiamo che nella stagione 2021/2022 sarà lo sponsor tecnico Givova a vestire le giovanili biancazzurre» – fa sapere la Sanremese.