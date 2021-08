San Romolo, problemi con l’acquedotto. Acqua non potabile

Sanremo. Dai campionamenti effettuati da Asl sugli acquedotti sono emersi parametri delle acque non conformi in località San Romolo.

Per tale motivo è stata emessa ordinanza temporanea di non potabilità dell’acqua in località San Romolo, limitando l’uso dell’acqua erogata come potabile e per la preparazione di cibi e bevande il tutto solo previa bollitura, in attesa delle necessarie controanalisi.