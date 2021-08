San Bartolomeo al Mare, da domani distribuzione dei kit per la differenziata al Centro Sociale Incontro

San Bartolomeo al Mare. Come da programma, oggi è l’ultimo giorno in cui la distribuzione dei kit per il nuovo servizio di raccolta differenziata che partirà a ottobre avviene presso la Palestra della Scuola Media, in Piazza ai Caduti.

Da domani, la distribuzione verrà eseguita presso il Centro Sociale Incontro, ai Giardini 1° maggio. Sono già moltissime le famiglie di residenti e proprietari che hanno provveduto a ritirare il kit. A fine settembre, quando inizierà il nuovo servizio di raccolta differenziata, tutti dovranno averlo ritirato.