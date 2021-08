San Bartolomeo al Mare. Emergenza questo pomeriggio in via Cristoforo Colombo. Un’autovettura parcheggiata ha improvvisamente preso fuoco per cause probabilmente legate ad un corto circuito. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco che, grazie alla prontezza di reazione che ne contraddistingue gli interventi, hanno evitato che le fiamme provocassero lo scoppio del mezzo e si propagassero ad altri veicoli in sosta o alla vicina isola ecologica. Per risalire all’identità del proprietario del mezzo coinvolto e compiere i dovuti accertamenti, sono sopraggiunti anche i carabinieri.