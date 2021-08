Rubano due motocicli a Imperia, la polizia ferma tre diciottenni ventimigliesi

Ventimiglia. La Polizia di Stato di Ventimiglia ha intercettato e bloccato, dopo un vano tentativo di fuga, tre ragazzi appena maggiorenni a bordo di due ciclomotori con il quadro di accensione manomesso artigianalmente, poi risultati oggetto di furto, avvenuto solo da poche ore, ad Imperia.

I poliziotti, nel pomeriggio di domenica nel centro storico di Ventimiglia Alta, hanno riconosciuto subito in uno dei tre fermati lo stesso individuo che era stato arrestato, il 18 agosto scorso, in flagranza del reato di detenzione di un’ingente quantità di sostanza stupefacente, e che risultava attualmente sottoposto, in attesa del processo, alla misura cautelare della firma in commissariato.

Tutti e tre i fermati sono stati indagati in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre uno è stato sanzionato anche per la guida senza patente, in quanto risultava non averla mai conseguita. Lo stesso ragazzo è stato anche trovato in possesso di una dose di hashish e così è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti.

I proprietari dei motocicli, contattati telefonicamente dagli agenti, non si erano ancora resi conto di essere stati derubati e hanno espresso riconoscenza agli operatori mentre i loro mezzi, seminuovi, venivano recuperati, ancora integri, e sequestrati, in attesa di poterglieli restituire.