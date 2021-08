Rivieracqua, la posizione dell’Amministrazione di Bordighera

Bordighera. «Nei giorni scorsi Rivieracqua e le questioni ad essa legate sono tornate al centro dell’attenzione sui mezzi d’informazione. La decisione del Tribunale di Imperia di avviare la procedura di revoca del concordato non è una buona notizia, poiché in sostanza si attesta l’incapacità della società di pagare regolarmente persino i debiti sorti durante la stessa procedura: una situazione che viene definita nello stesso decreto del Tribunale “oggettivamente allarmante”. Desidero dunque ribadire, per chiarezza nei confronti dei cittadini, la posizione dell’Amministrazione di Bordighera in merito» – dichiara il sindaco Vittorio Ingenito.

«Il servizio idrico cittadino di Bordighera funziona bene e non ha mai presentato le criticità del Dianese; non ne assumiamo il merito, è il risultato di scelte compiute anche dalle passate Amministrazioni e della professionalità del nostro personale. La spesa che il Comune affronta ogni anno è superiore rispetto a quanto pagato dalla cittadinanza nella bollettazione dell’acqua, ne siamo consapevoli; ma siamo altrettanto consapevoli di non poterci permettere di entrare in una società, quale Rivieracqua, che versa in una grave, meglio allarmante, crisi economica, patrimoniale e finanziaria. Ritengo che il nostro ingresso sarà possibile solo quando la società avrà scongiurato l’attuale situazione e se avrà un piano industriale che assicuri ripianamento dei debiti pregressi, investimenti sulle reti con risorse finanziarie straordinarie ed equilibrio di gestione garantito dal management» – afferma Ingenito.

«Occorre infatti evitare sia aumenti delle tariffe finalizzati a risolvere il quadro debitorio pregresso sia che i beni comunali di cui si chiede il conferimento in Rivieracqua possano essere inglobati in una procedura concorsuale» – conclude il sindaco Ingenito.