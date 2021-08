Rivieracqua, Cgil di Imperia: «I lavoratori hanno sempre garantito il servizio»

Imperia. La segreteria della Cgil di Imperia, a seguito del Decreto del Tribunale di Imperia del 3 agosto che pone ulteriori problematiche sul futuro di Rivieracqua evidenziando la possibilità di una revoca del Concordato richiesto, evidenzia che «da subito la situazione aziendale (di Rivieracqua) appariva difficile e complessa e fin dall’apertura del Concordato, avvenuta ormai da più di due anni, i lavoratori del servizio idrico integrato, pur con le evidenti difficoltà e preoccupazioni, hanno sempre garantito il servizio ed hanno permesso ad oggi la tenuta della società».

«Il grande senso di responsabilità e la capacità professionale dei lavoratori e delle lavoratrici coinvolte si sta evidenziando in questi ultimi mesi, quando con la crescita enorme della società si è arrivati in poche settimane a 180 lavoratori con le conseguenti e inevitabile problematiche organizzative e gestionali: problematiche alle quali spesso i dipendenti stessi hanno supplito con spirito di collaborazione e disponibilità costante» – dice Cgil di Imperia.

«Oggi assistiamo all’ultima preoccupante evoluzione e per questo vorremmo esprimere le nostre forti preoccupazioni: per il servizio che va garantito ai cittadini e per i lavoratori ancora una volta vittime dei ritardi e degli errori della politica e delle società coinvolte. A tutti i livelli chiediamo attenzione e velocità nell’affrontare questa fase delicata e nel ridare la giusta serenità a tutte le famiglie coinvolte» – afferma Cgil di Imperia.