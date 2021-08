Rete Sanremo Solidale organizza due eventi a favore del popolo di Haiti

Sanremo. Rete Sanremo Solidale in collaborazione con Popoli in Arte presenta due eventi a favore di Haiti per gli interventi post-sisma.

Il primo evento sarà mercoledì alle 18,30 con Anna Zumbo, attivista con più di 10 anni di esperienza sul campo.

«Non mancate! Ricordate che il passaparola è il nostro unico mezzo di diffusione, pertanto vi chiediamo di condividere il più possibile e di scaricare la locandina e mandarla a tutti i vostri contatti. Eventi gratuiti. Iban per donazioni libere: IT86 Y08439 22700 000 100 104 313 causale ‘Haiti’. Link al canale sul quale si svolgerà la diretta: https://www.youtube.com/channel/UCCwWcnFQnVMyd5eLni-mEHg» – dicono gli organizzatori.

