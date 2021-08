Referendum sulla giustizia, Medusei: «Occasione per decidere in piena libertà e consapevolezza»

Genova. Il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha espresso piena soddisfazione per l’approvazione, ieri sera, delle sei proposte referendarie sulla giustizia presentate nella competente commissione consiliare e poi in aula.

«Con il voto di oggi – dichiara Medusei – concludiamo, fra le prime Regioni in Italia, un percorso democratico per garantire a tutti i cittadini, rispetto ad alcuni temi molto sentiti dalla pubblica opinione, un’opportunità di consultazione e di confronto su questioni da tempo dibattute in diverse sedi istituzionali».

Il presidente prosegue: «L’Assemblea legislativa della Liguria, assumendo questa iniziativa referendaria, ha voluto intraprendere questo importante cammino e i referendum saranno l’occasione per un approfondimento, esteso a tutti gli italiani, per conoscere nel merito le questioni poste a più livelli e decidere in libertà e piena consapevolezza su materie che intervengono anche nella vita di ciascuno di noi».