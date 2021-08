Rappresentative Lnd, ecco gli staff per la stagione 2021-2022

Genova. Il quinto capitolo del Progetto Giovani si è aperto con l’ufficializzazione degli staff tecnici, organizzativi e sanitari che guideranno le sei Rappresentative Nazionali giovanili LND per la stagione sportiva 2021/2022.

Confermati in blocco i selezionatori: Giuliano Giannichedda per l’Under 18 e l’Under 19/Serie D, Calogero Sanfratello per l’Under 17, Andrea Albanese per l’Under 16, Roberto Chiti per l’Under 15 e Marco Canestro per la neonata Under 20 femminile. Già fitta l’agenda degli impegni con tre formazioni pronte a scendere in campo tra agosto e settembre: doppio impegno al Torneo Shalom dove la Lega Nazionale Dilettanti parteciperà sia con l’Under 17 che l’Under 20 femminile, mentre l’Under 18 sarà di scena al Torneo Internazionale Lazio Cup.

«Negli ultimi cinque anni abbiamo investito molto in questo settore venendo ampiamente ripagati dai risultati in campo, ma soprattutto dal numero di passaggi al professionismo di centinaia di ragazzi selezionati – ha commentato il presidente Cosimo Sibilia – Il primo passo da fare, quindi, era dare continuità al progetto confermando i nostri mister, a loro e a tutti i componenti degli staff faccio i migliori auguri per questa stagione».

Di seguito gli organici delle rappresentative nazionali Lnd:

Alberto Branchesi (coordinatore organizzativo/segretario), Barbara Coscarella (vice segretario), Carlo Tranquilli (coordinatore medico), Mattia Toffolutti, Andrea Bonetto (preparatore atletico), Aldo Grasso (psicologo dello sport), Vito Flavio Valletta (nutrizionista), Sandro Della pelle, Walter Ciolli (magazziniere).

Under 20 femminile

Sandro Morgana (capo delegazione), Marco Canestro (allenatore), Paolo Visintini (vice allenatore), Erasmo Sabatini (allenatore dei portieri), Piergiovanni Andreani (medico responsabile), Oreste Sacchetti (medico), Manuela Vallecco e Silvia Minnucci (fisioterapista).

Under 19/Serie D

Luigi Barbiero (capo delegazione), Maria Teresa Montaguti (dirigente accompagnatore), Giuliano Giannichedda (allenatore), Sergio Arnosti (vice allenatore), Bruno Federici (allenatore dei portieri), Gianfranco Tosoni (collaboratore tecnico), Massimiliano Greggi (medico responsabile), Diego Campolongo (medico), Andrea Bandini, Agostino Santaniello (fisioterapista).

Under 18

Saverio Mirarchi (capo delegazione), Giuliano Giannichedda (allenatore), Sergio Arnosti (vice allenatore), Bruno Federici (allenatore dei portieri), Gianfranco Tosoni (collaboratore tecnico), Antonio Ammendolia (medico responsabile), Giuseppe Bova (medico), Marcello Mannocchio, Flavio Ranaldi (fisioterapista).

Under 17

Arcangelo Pezzella (capo delegazione), Calogero Sanfratello (allenatore), Paolo Ammoniaci (vice allenatore), Calogero Giardina (allenatore dei portieri), Gaetano Schiavottiello (medico responsabile), Oreste Sacchetti (medico), Caterina Giuliani, Lorenzo Brunelli (fisioterapista).

Under 16

Alessandro Pica (capo delegazione), Andrea Albanese (allenatore), Erasmo Sabatini (vice allenatore), Roberto Cappelli (allenatore dei portieri), Diego Campolongo (medico responsabile), Piergiovanni Andreani, Massimiliano Greggi (medico), Aldo Grauso (psicologo dello sport), Walter Verdi, Lorenzo Brunelli (fisioterapista).

Under 15

Giovanni Guardini (capo delegazione), Roberto Chiti (allenatore), Raffaele Rispo (vice allenatore), Savino Antonio Freda (allenatore dei portieri), Giuseppe Bova (medico responsabile), Antonio Ammendolia (medico), Ignazio Bernasconi, Agostino Santaniello (fisioterapista).