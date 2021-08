Raduno Can D, incontro con i vertici Lnd

Genova. Si è tenuto oggi a Sportilia il tradizionale meeting prima dell’avvio della stagione tra i massimi rappresentanti di Lnd, Aia e Can D, la commissione degli arbitri e assistenti dedicati alla serie D. Gli stessi, insieme al nuovo responsabile Alessandro Pizzi, hanno accolto il presidente Lnd Cosimo Sibilia, il presidente Aia Alfredo Trentalange, il vicepresidente Aia Duccio Baglioni e il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero, in occasione del terzo giorno di ritiro pre-campionato. L’appuntamento si è svolto in un clima di grande cordialità ed é stato animato da un rinnovato spirito di collaborazione tra le due componenti federali Lnd e Aia. Lo annuncia la Lnd.

«Impossibile non ricordare il grandissimo sforzo compiuto insieme nella passata stagione per portare a compimento il campionato di serie D – ha sottolineato Cosimo Sibilia nel suo intervento – Un traguardo che abbiamo raggiunto con dedizione e professionalità. Da questo impegno comune ripartiamo più forti e consapevoli del poter offrire alle società e ai loro tesserati un’organizzazione di livello». Il coordinatore del Dipartimento Interregionale Luigi Barbiero ha poi evidenziato: «L’esperienza maturata nell’ultimo anno e i progressi della campagna vaccinale saranno le armi in più per affrontare al meglio questa nuova stagione. Ed il confronto costante con la componente arbitrale, come sempre, sarà fondamentale».