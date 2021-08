Imperia. Al grido “Imperia sveglia“, una cinquantina di no green pass si sono ritrovati in piazza San Giovanni a Imperia, osservati da un cordone di polizia e carabinieri. Presente, tra gli altri, per il coordinamento dell’ordine pubblico il questore di Imperia Pietro Milone.

La manifestazione imperiese era organizzata Giovanni Cammalleri e il tam tam per portare la gente in piazza si è svolto sui canali Telegram attraverso i gruppi che si oppongono alla dittatura sanitaria.

Sul palco improvvisato sugli scalini della basilica di San Giovanni si sono alternato diversi oratori, tra i quali, oltre a Camalleri stesso il leader cittadino del Popolo della Famiglia Nino Iraci, formazione che alle elezioni del 208 ha sostenuto la candidatura del sindaco Claudio Scajola senza ottenere nemmeno un seggio in consiglio.

E sabato si ritorna in piazza per un’altra giornata di protesta.