Propone Cpr per migranti a Ventimiglia, deputato Di Muro accusato di essere fascista dai no borders

Ventimiglia. «Il collettivo “progetto20k”, cioè i No Borders che saltuariamente organizzano manifestazioni pro migranti a Ventimiglia, mi definisce “camerata” e “razzista” per aver proposto l’apertura di un CPR. Mi accusano di non pensare ai diritti dei migranti ma solo all’interesse dei cittadini ventimigliesi di vivere e lavorare in sicurezza nella loro città. Se questa è un’accusa per me è una medaglia». A dichiararlo, rispondendo alle accuse degli attivisti di Progetto20k, è il deputato ventimigliese della Lega Flavio Di Muro.

L’onorevole nei giorni scorsi ha inviato al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese la richiesta di aprire un centro per il rimpatrio a Ventimiglia per far fronte alla sempre più difficile convivenza tra ventimigliesi e migranti.

La notizia ha infastidito i no borders che, parlando della proposta del deputato, hanno scritto che «non è altro che un’operazione di maquillage tesa a nascondere la polvere sotto il tappeto, per guadagnarsi i voti di una cittadinanza anestetizzata alla solidarietà con le persone in transito lungo la frontiera».

Sempre gli attivisti, hanno paragonato Di Muro e il sindaco Scullino ai fascisti, definendoli “camerati”: il primo per aver pensato al Cpr e il secondo per non aver espresso contrarietà all’idea del campo, definito dai no borders «una misura neo-fascista di cui sono documentate le violenze sistematiche».