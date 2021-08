Ventimiglia. Ingredienti freschi, genuini, lavorati secondo le antiche tradizioni di famiglia. É stata inaugurata questo pomeriggio in via Garibaldi 22, nel cuore del centro storico della città di confine, l’Antica Gelateria d’Autore, nuova attività dedicata al dolce più amato al mondo da grandi e piccini.

Si tratta di un piccolo ambiente ricco di storia, impreziosito da arredi di pregio in stile liberty in cui la priorità è offrire al cliente prodotti di alta qualità, realizzati con il meglio della frutta, del latte e della panna, possibilmente di produzione locale.

«Non mi aspettavo tutto questo riscontro, sono veramente contenta e spero di poter esaudire i gusti e le richieste dei turisti e dei locali – racconta Paola Conio, maestra del gelato, che gestirà il locale – . I nostri prodotti sono molti genuini e naturali, non usiamo nessun addensante, conservante o colorante, è una vecchia tradizione di famiglia, arriviamo da tre generazioni e continuiamo su questa strada».

Tra i gusti più particolari ne figura uno dedicato al Corsaro Nero, personaggio nato dalla penna di Salgari, realizzato con rum, uvetta e cioccolato fondente. Spazio anche alle torte e alla pasticceria gelata, oltre che a miele e prodotti locali.

Presenti all’evento il sindaco Gaetano Scullino, l’onorevole Flavio Di Muro e l’imprenditore olandese Robert Thielen. L’apertura è stata coordinata da Marina Development Corporation ed è inserita nel piano più ampio di rigenerazione urbana di Ventimiglia che prevede una serie di iniziative legate al food&beverage, oltre ai grandi interventi sul waterfront del nuovo porto e nell’area del Campasso.

«In questi ultimi due anni sono nate alcune attività a Ventimiglia Alta e per noi è una grande soddisfazione perché la rinascita del centro storico passa attraverso l’apertura di negozi, attività, bar, ristoranti e devo dire che su questo frangente ce ne sono già diversi nuovi», afferma il primo cittadino che prosegue:

«Oggi c’è una gelateria particolare, fantastica, curata nei minimi particolari anche sotto al profilo architettonico, è un’attività che a Ventimiglia Alta mancava, grazie al signore Thielen che sta iniziando ad aprire piccole cose che al contempo sono grandi. La città è favorevole affinché vengano investitori stranieri e italiani per far sì che Ventimiglia Alta, il secondo centro storico ligure per grandezza, rinasca e ci sono tutte le prospettive per poterlo fare rinascere. Invito tutti a visitare il nostro bellissimo centro storico, molto recuperato, c’è ancora qualcosa da fare, ma noi ci prestiamo particolare attenzione per renderlo una chicca», conclude Scullino.