Ventimiglia. É passato un mese esatto dall’evento inaugurale del porto “Cala del Forte”, ma l’entusiasmo non è calato. Curiosità e interesse si percepiscono negli sguardi dei visitatori e i titolari dei primi locali aperti al suo interno, tracciano un primo bilancio.

Per quanto riguarda la ristorazione il giovane Riccardo Marcenaro, con il suo ristorante “Marixx”, si dice molto soddisfatto del successo riscontrato, spiega che: «Il suo essere un locale estremamente contemporaneo e con una filosofia particolare e distinta si sposa a pennello nell’atmosfera nel quale è inserito, una baia incantevole». E aggiunge: «Il successo di un locale è proporzionale all’impegno e alla dedizione che gli si rivolge, alla cura ed alla qualità dei prodotti che si usano. È allora che si arriva al cuore del cliente e la mia missione è proprio questa».

L’apertura del ristorante “Marixx” ha destato fin da subito molta curiosità nei numerosi clienti che hanno visto il giovane crescere professionalmente nelle cucine più ambite della Riviera ponentina; il suo ultimo approdo allo storico ristorante “Balzi Rossi” gli ha permesso di raggiungere un pubblico ampio e selezionato e, di conseguenza, ottenere le prime significative soddisfazioni. La predilezione nei confronti della cucina di pesce tradizionale ed essenziale è quanto si percepisce nella lettura del menù.

È di Marco Chiappalone, invece, la pasticceria “Olivia”. La bontà delle sue prelibatezze si sente riecheggiare nel cuore della città di confine e non solo; l’affermato ristoratore ventimigliese, proprietario del famoso “Funtanin” e del bar delle Calandre sostiene che «aprire un locale in una location così esclusiva non può che avere un riscontro estremamente positivo: Ventimiglia aveva bisogno di una boccata di aria nuova e Cala del Forte è in grado di fornirle proprio questo». La pasticceria presenta un’attenta e selezionata proposta che spazia dalle brioches fresche a colazione fino a raggiungere i gusti di gelato, freschi e dissetanti per il caldo del pomeriggio o in accompagnamento ad una romantica passeggiata sul calar del sole.

Infine Luca Fonte, titolare del “Ship and Boat Service” che si occupa principalmente di commercio e servizi destinati alla piccola, media e grande nautica. Nel suo negozio si possono trovare prodotti che spaziano dalla strumentazione elettrica ed elettronica fino a raggiungere ogni tipo di confort a bordo. La profonda conoscenza e professionalità sono i tratti distintivi del suo negozio. Anche Luca, come i vicini colleghi, afferma di essere soddisfatto di questo primo mese di lavoro: «Abbiamo superato le aspettative», confida e vede nel futuro prosperità e bellezza.