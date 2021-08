Montegrosso Pian Latte. Nel panorama dell’offerta turistica dei borghi montani del ponente ligure, emergono sicuramente il turismo outdoor e tutte le attività legate al contatto diretto con la natura. La recente insicurezza ed incertezza dovuta alla pandemia da Covid-19 sta portando ad una lenta e graduale riscoperta dell’entroterra e dei piccoli borghi montani: essi diventano sempre più spesso meta di turismo outdoor, trekking, mountain-bike, pertanto si rendono necessari e fondamentali interventi volti al miglioramento dell’offerta turistica in loco, in termini di servizi offerti, nonché, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei principali itinerari sentieristici che percorrono il territorio.

Pianlatt-e-bike è un progetto finanziato da Regione Liguria, realizzato dalla pro loco di Montegrosso Pian Latte con il fondamentale sostegno del Comune di Montegrosso Pian Latte e dell’A.S.D. Rusty Bike. Tra le varie azioni proposte dal Consiglio direttivo della pro loco emergono l’attento recupero del patrimonio sentieristico del territorio, l’installazione di colonnine di ricarica per e-bike, la realizzazione di una ciclofficina.

Tramite avviso pubblico sono stati assegnati contributi economici alle Aziende Agricole (Az. Agrituristica Cioi Longhi e Az. Agricola Donata Cordeglio) che hanno manifestato l’interesse per lo svolgimento di azioni di interventi di sfalcio dell’erba, taglio di arbusti, rimozione di ostacoli di limitata entità, la pulizia di canalette per l’acqua, al fine di migliorare percorribilità e sicurezza delle mulattiere, delle strade bianche, degli itinerari sentieristici del territorio. Questi interventi manutentivi, uniti alla rimozione di frane ed al ripristino della percorribilità pedonale e ciclabile degli itinerari parzialmente distrutti dall’alluvione del 2 e 3 ottobre 2020, svolti dall’Impresa Ascheri R., hanno permesso di valorizzare e rendere fruibile la quasi totalità della rete sentieristica comunale.

Il recupero funzionale di aree pubbliche inutilizzate ha permesso la realizzazione delle postazioni di ricarica e-bike e di una ciclofficina. Negli ultimi mesi i membri del consiglio direttivo della pro loco, gli amministratori comunali ed alcuni soci volontari hanno concretamente prestato la loro opera per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto Pianlatt-e-bike al fine di incoraggiare l’utilizzo della bicicletta nell’ambito del territorio comunale e in termini di turismo outdoor, allestendo di fatto un nuovo punto di riferimento, una ciclofficina, dove liberamente e gratuitamente si possono eseguire eventuali riparazioni urgenti alle biciclette: una vera e propria area attrezzata dove poter trovare tutta la strumentazione e gli attrezzi necessari per riparare in sicurezza la propria bicicletta, godersi un momento di relax, ricaricare la propria e-bike nelle apposite postazioni.

Le mountain bike elettriche, mezzo di trasporto pratico ed ecologico, hanno aperto nuove possibilità al tempo libero e all’esperienza turistica. Pertanto si è reso necessario dotare il territorio di apposite aree di ricarica, posizionate strategicamente negli itinerari, che consentano al turista/viaggiatore di pianificare apposite tappe per la visita del territorio: una collocata nel borgo di Montegrosso Pian Latte, fulcro della rete di itinerari, ideale punto di partenza per numerose escursioni, una collocata nella caratteristica borgata di Case Fascei che rappresenta punto intermedio tra gli alpeggi d’alta quota di Pian Latte e la zona appena sopra il borgo ed infine una collocata presso l’Alpe Pian Latte, a quota 1600 mt. circa, dove si estendono i pascoli d’alta quota, a ridosso del Monte Monega, l’Alpeggio è sede del rifugio escursionistico omonimo ed è punto di partenza di numerose escursioni verso l’Alta Via dei Monti Liguri.

Nell’ambito dello stesso progetto la pro loco di Montegrosso Pian Latte sta svolgendo, con l’aiuto di apposite figure professionali , eventi in escursione diversificati per grado di difficoltà ed un Mini-Corso di “Guida Sicura su Strada e MTB”, nel quale vengono affrontati gli gli aspetti tecnici e comportamentali propri di una corretta condotta in strada e su sentiero. Sarà inoltre presto attivo un punto di noleggio e-bike gestito direttamente dalla pro loco.