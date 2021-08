Ventimiglia. E’ di una donna ferita il bilancio dell’investimento pedonale avvenuto verso le 14 sulle strisce davanti al civico 22 di corso Genova. Secondo una prima ricostruzione, la malcapitata stava attraversando, quando un furgoncino l’ha travolta.

E’ stata soccorsa dal 118 con gli equipaggi di ambulanza della Croce Verde Intemelia. Mobilitato anche l’elicottero Grifo di stanza ad Albenga. La ferita è stata trasportata in ospedale in codice giallo di media gravità. Non verserebbe in pericolo di vita. L’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.