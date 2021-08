Imperia. Il Pd città Imperia in merito alla situazione di degrado del parco urbano e delle mancate risposte ai cittadini da parte dell’amministrazione dichiara: «Sindaco ed assessori presi da un frenetico lavorio che non dà tregua, tanto da non permettere loro di partecipare all’incontro con Nicola Gratteri, che pure ha toccato temi di straordinaria e bruciante attualità oltre che di perenne interesse: la lotta al malaffare, alla corruzione e alla criminalità organizzata che rappresenta il tema di tutte le età per tutte le età. Ma tocca constatare che nel vortice degli impegni che hanno costretto a trascurare le parole di Gratteri e nei tanto decantati centimetri, ci sono vaste aree che sembrano essere state dimenticate dal fervore dei nostri amministratori».

«Il parco urbano interessa “a macchia di leopardo”: qualche intervento o qualche mano di vernice non sono sufficienti a definire “parco” un’area in cui manca un’area dedicata allo sgambamento dei cani, nella quale i giochi per i bambini si contano ormai sulle dita di una singola mano e dove le attrezzature per chi pratica sport sono fatiscenti e andrebbero restaurate ed implementate come da lungo tempo richiesto dai cittadini che ne lamentano la carenza. Anche la stessa area di accesso al parco e la zona adiacente alle ciminiere a tutto fanno pensare più che a una zona di svago: sporcizia e degrado regnano sovrani» – sottolinea la segreteria del Pd città di Imperia.

Foto 2 di 2



«Pertanto chiediamo all’Amministrazione comunale quando termineranno i lunghi lavori in corso nella parte adiacente alle ciminiere? I bambini potranno tornare a giocare nella zona centrale del parco urbano?L’Amministrazione ha in mente di creare una zona decorosa e delimitata per lo sgambamento dei cani? Verranno implementate le attrezzature sportive e restaurate quelle attuali? Ma del resto tutta la città sembra vittima di una gestione del decoro e della raccolta rifiuti tutt’altro che organizzata e lontana dallo slogan tanto ventilato in campagna elettorale di “Imperia città pulita”: mastelli abbandonati occhieggiano ad ogni angolo soprattutto nelle ore mattutine e serali, situazione che andrebbe seguita con maggiore rigore ancorché in vista dell’ennesimo cambio di sistema di raccolta che entrerà in vigore dal 1 gennaio stante le dichiarazioni del sindaco. Attendiamo di vedere un parco urbano a disposizione dei cittadini imperiesi, pulito e funzionale magari più velocemente del centimetro alla volta» – conclude la segreteria del Pd città di Imperia.