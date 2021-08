Parcheggi a Ventimiglia, al via una gara per gestirli

Ventimiglia. E’ stata approvata la determina che dà il via libera al Comune per indire la gara per la gestione dei parcheggi cittadini.

Il documento prevedere che l’amministrazione affidi in concessione ad un soggetto esterno «tutte le componenti del servizio, comprendenti la messa in opera, l’esercizio, il controllo e la manutenzione delle apparecchiature e degli strumenti necessari all’esazione delle tariffe, la posa in opera e la manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, il prelievo degli incassi, il controllo delle aree di sosta con rilievo delle eventuali infrazioni, come specificato nel capitolato d’appalto».

Approvato, dunque, il capitolato d’appalto che è stato depositato agli atti dell’ufficio e che contiene anche i requisiti minimi di partecipazione, i criteri di valutazione dell’offerta, secondo il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, la durata del contratto e i metodi di attribuzione dei punteggi.

«Si tratta di un affidamento provvisorio – fa sapere il Comune – In attesa di terminare i nuovi 1.100 parcheggi sulle ex aree ferroviarie e di attivare il servizio navetta elettrica per collegare i nuovi parcheggi al centro cittadino e ai punti di attrazione della città».