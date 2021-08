Pallapugno, al via le finali di Coppa Italia

Imperia. Sarà lo sferisterio Augusto Manzo di Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, ad accogliere le tre giornate delle finali di Coppa Italia di pallapugno, con otto partite che si giocheranno da venerdì 27 a domenica 29 agosto. Undici le quadrette piemontesi e cinque provenienti dalla Liguria che si daranno battaglia per conquistare la coccarda tricolore di ogni categoria.

A sostegno della Fipap, che organizza la manifestazione in collaborazione con la società Augusto Manzo di Santo Stefano Belbo, anche quest’anno ci sono la Fondazione Crc (che supporta gli incontri riservati al settore giovanile), Banca d’Alba, Egea e Siscom.

Secondo le disposizioni governative anti Covid, si potrà accedere all’interno dell’impianto sferistico solo con il green pass. È obbligatoria la prenotazione per le finali di serie A e serie B, attraverso l’apposito link pubblicato sul sito www.losferisterio.it. Il biglietto d’ingresso per la finale di serie A costa 10 euro, otto euro per la finale di serie B. Entrata libera fino all’esaurimento dei posti per tutte le altre categorie. Ci saranno posti riservati per gli operatori della comunicazione: anche in questo caso è necessaria la prenotazione, entro mercoledì 25 agosto, telefonando ai numeri: 347-800.45.77 o 347-36.89.200.

Serie A – Finale

Sabato 28 agosto, ore 21

a Santo Stefano Belbo: Pallapugno Albeisa-Marchisio Nocciole Cortemilia

Serie B – Finale

Venerdì 27 agosto, ore 21

a Santo Stefano Belbo: Morando Neivese-Srt Progetti Ceva

Serie C1 – Finale

Domenica 29 agosto, ore 21

a Santo Stefano Belbo: Amici del Castello-Canalese

Serie C2 – Finale

Domenica 29 agosto, ore 16.30

a Santo Stefano Belbo: Taggese-Merlese

Juniores – Finale

Domenica 29 agosto, ore 14

a Santo Stefano Belbo: Araldica Castagnole Lanze-Peveragno

Allievi – Finale

Sabato 28 agosto, ore 16

a Santo Stefano Belbo: Speb-Bormidese

Esordienti – Finale

Sabato 28 agosto, ore 14

a Santo Stefano Belbo: San Leonardo-Pro Paschese A

Pulcini – Finale

Venerdì 27 agosto, ore 17

a Santo Stefano Belbo: Virtus Langhe-Murialdo