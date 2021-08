Ospedaletti, vetro e lattine proibiti alla “Sagra du pignurin”

Ospedaletti. Stretta sulla sicurezza per la tradizionale “Sagra du pignurin pan e vin”. La serata, giunta alla sua 52esima edizione, prevista per il prossimo sabato (7 agosto) in piazzale Mare sarà all’insegna del divertimento, ma anche del rispetto delle norme anti covid, con una aggiunta in èpiù sul versante della pubblica incolumità. Sarà infatti vietato andare in giro, dalle 19 alle 24, con contenitori di vetro o alluminio. I trasgressori pagheranno una sanzione compresa tra i 50 e i 500 euro.

Il rischio è che questi, una volta abbandonati rotti al suolo, possano fare male a qualcuno. In questo caso la paura è quella che possa succedere qualcosa come in piazza San Carlo a Torino il 3 giugno del 2017. Durante la proiezione sul maxi schermo della finale di Champions League, un ondata di panico, scatenata sembra dall’esplosione di un petardo, provocò un fuggi fuggi generale tra la folla che costò la vita ad una ragazza e provocò centinaia di feriti. La gran parte di questi dovuti ai cocci di vetro di bottiglie rotte presenti sulla pavimentazione.