Ospedaletti, spettacolo di cabaret di Gianluca Impastato

Ospedaletti. Ancora pochi giorni per l’atteso arrivo a Ospedaletti del comico milanese Gianluca Impastato, conosciuto per le sue partecipazioni a Colorado, su Italia 1, con il gruppo comico I Turbolenti e con i suoi personaggi Chicco d’Oliva e Mariello Prapapappo.

Impastato ha partecipato anche alla seconda edizione del Grande fratello Vip condotta da Ilary Blasi, ha preso parte a diverse pellicole cinematografiche, è approdato al laboratorio di Zelig e vanta collaborazioni con nomi famosi del mondo dello spettacolo.

Domenica 22 agosto alle 21.30 al Piazzale al Mare di Ospedaletti sarà protagonista dello spettacolo ”Gianluca Impastato – 30 anni fotomodello” un monologo molto divertente che racconta i disagi di una gioventù che è oramai un ricordo lontano. I luoghi del suo racconto sono due: da un lato la palestra, dove il look e il portamento sono gli elementi essenziali più dello sport in essere, dall’altro la discoteca per eccellenza, il famoso locale “Just Cavalli” dove l’equivoco ne fa da padrone. Dal monologo poi passa, con l’aiuto della sua spalla Gianni Astone, a personaggi storici, come l’uomo del mistero, Mariello Prapapappo e l’enologo più famoso d’Italia l’unico e l’inimitabile Chicco D’Oliva! Dal monologo ai personaggi per uno spettacolo pieno di risate. L’ingresso allo spettacolo è gratuito. L’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19. I posti a sedere sono limitati.