Disarmata ancora la scultura di Barba Brisiu e l’assessore attacca i giovani

Ospedaletti. «Per i giovani non c’è nulla da fare, senza parole». E’ rimasto di sasso l’assessore al Turismo e Manifestazioni Giacomo De Vai quando, questa mattina, ha trovato la scultura dell’artista Barba Brisiu, nuovamente disarmata da un atto vandalico: spada e braccio staccate dal corpo.

Lo stesso identico episodio era avvenuto nell’agosto 2020. Anche in quel caso, sempre nel corso della notte, la scultura realizzata da Fabrizio Ciarma, ospedalettese d’origine, cuneese d’adozione, era stata vandalizzata da ignoti. Poi la riparazione ad opera di due cittadini del posto. Ora lo sfogo di De Vai sui social che si scatena contro i giovani, accusati, anche se in mancanza di prove concrete (in quel punto non ci sono le telecamere), di essere i responsabili del vile gesto.

«Ho ritrovato la spada e il braccio spezzati mentre mi recavo in Comune, – racconta De Vai. Sappiamo che determinati luoghi sono frequentati dai giovani, non si sa quali, non si sa chi e di dove essi siano. Sta di fatto che un problema con i ragazzi, probabilmente non di Ospedaletti, esiste e ne è prova il ritrovamento nei giardini Mazzini, avvenuto alcuni giorni fa, di alcuni lampioni rotti. Quella nei confronti dei giovani è una mia supposizione, avvalorata da alcuni fatti. Premetto che non ce l’ho con i giovani di Ospedaletti – continua l’assessore -, anzi, mi auguro che se vedono qualcuno di fuori fare certe cose, siano i primi ad intervenire per difendere il proprio paese. La noia non può giustificare determinati atti e ad Ospedaletti non mancano gli spazi per divertirsi. Telecamere si telecamere no, qui il problema è un altro. Non si può riempire un paese di telecamere perché dei ragazzi cretini non hanno il minimo senso di responsabilità e di rispetto».