Olimpiadi di Tokyo, Toti: «Bronzo per Viviana Bottaro, orgoglio ligure»

Genova. «Complimenti all’atleta genovese Viviana Bottaro, che porta a casa un bronzo nella specialità del Kata. Un’altra medaglia per l’Italia, un grande orgoglio per la Liguria». Così dice il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo la medaglia di bronzo conquistata dalla karateka genovese, atleta delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, alle Olimpiadi di Tokyo.

Il governatore ha inviato un messaggio all’atleta olimpica complimentandosi per il risultato ottenuto e invitandola «a festeggiare quando rientrerai a Genova. La Liguria ha tifato per te e oggi gioisce con te». «Il suo carattere, la sua determinazione e il suo impegno – aggiunge Toti – sono un esempio per tanti giovani, nello sport e nella vita».

«La Liguria si conferma protagonista nello sport – aggiunge l’assessore allo Sport di Regione Liguria Simona Ferro –. Con questo storico bronzo olimpico Viviana Bottaro ci ricorda quanto sia forte la volontà dei liguri e dei genovesi: ad agosto dell’anno scorso, reduce da un brutto incidente, non sapeva se avrebbe o meno continuato ed oggi sale sul podio di Tokyo. Davvero una gioia per tutti noi».