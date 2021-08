Nuovi appuntamenti nel fine settimana al Mar di Ventimiglia: accesso con green pass

Ventimiglia. Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia dopo i successi degli scorsi appuntamenti con i Venerdì sera al Museo!, e con le esplorazioni guidate della domenica sera, rilancia venerdì 20 agosto alle 21 con Le favole al Museo: Le avventure di Ulisse con caccia al tesoro, dedicato ai bambini a partire dei 5 anni e alle loro famiglie e domenica 22 luglio alle 21.30 con Un falso fra i veri e un vero fra i falsi, una nuova esplorazione guidata a “lume di candela” dedicata ad alcune sculture di età romana presenti nel Museo.

Nella serata di venerdì i bambini con i propri genitori dopo aver assistito a una “magica” recita dedicata a Ulisse/Odisseo diventeranno protagonisti di una caccia al tesoro per trovare misteriosi reperti legati al tema della serata, mentre domenica sera i visitatori saranno coinvolti in un “viaggio” nelle sale della Sezione Archeologica con illuminazione ridotta ai minimi e integrata con candele, creando quindi un’atmosfera sospesa e soffusa, in cui saranno chiamati a “parlare” alcuni reperti legati fra di loro da un filo comune che in questa serata sarà la scultura antica e le copie più recenti.

Ingresso con certificazione verde covid-19 (green pass).