Nuova sfida per il dianese Niccolò Bonifazio: il Grote Prijs Jef Scherens

Diano Marina. Nuova sfida in Belgio per Niccolò Bonifazio. Il dianese parteciperà al “Grote Prijs Jef Scherens-Rondom Leuven”, detto Grand Prix Jef Scherens, corsa ciclistica che andrà in scena il 15 agosto a Lovanio.

Dopo aver preso parte al Tour de l’Ain, il ciclista di Diano Marina tornerà in sella alla sua bici per il Jef Scherens Grand Prix che fa parte dell’Uci Europe Tour dal 2005, nella categoria 1.1. Dal 2016, l’evento è stato uno dei round della Coppa del Belgio su strada.

Il ciclista del Team TotalEnergies si sta allenando duramente per essere pronto in vista della prossima gara su un circuito da ripetere più volte per un totale di circa 180 chilometri.

(Foto da Instagram di Niccolò Bonifazio)