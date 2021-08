Nuova collaborazione tra Pasta Fresca Morena e il ristorante San Carlo di Ventimiglia

Ventimiglia. La nuova gestione del ristorante San Carlo porta sulle proprie tavole i prodotti nel noto Pastificio di Ventimiglia.

«In tutti questi anni – ci racconta Ramon Bruno – ci siamo specializzati oltre che nel settore dei privati, anche nelle attività commerciali. Questa collaborazione con il ristorante San Carlo ma anche con tutti gli altri, ci vede impegnati nella produzione di prodotti sempre al passo con i tempi, pur mantenendo la tradizione e la selezione delle materie prime».

«Vogliamo augurare un in bocca al lupo a questa nuova gestione, che saprà senza dubbio mettere in risalto i prodotti dell’azienda e tutti i piatti della cucina mediterranea. Per chi volesse provare le specialità potrà recarsi direttamente nel ristorante a Ventimiglia in via Gallardi 184. Tel 3518921434 Tutti i sabato sera inoltre ci saranno degli eventi come karaoke e non solo, per allietare i momenti di degustazione e i piatti della cucina italiana» – dice Ramon Bruno.

(Nella foto Ramon Bruno, Elisa Rossi e Valentina Bua)