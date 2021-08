New entry nell’Imperia, arriva Gennaro De Simone

Imperia. Gennaro De Simone è un nuovo giocatore dell‘Imperia.

Nato il 25 gennaio 2002, De Simone è cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Virtus Entella con cui ha fatto vedere grandi cose nelle selezioni under 17 e under 19. Trequartista, seconda punta, ma anche esterno offensivo dotato di ottima tecnica ha già giocato a ponente in Eccellenza con l’Albenga mentre nell’ultima stagione ha militato in D nel Derthona. Da ieri si allena agli ordini di mister Paolo Cortellini.

Queste le sue prime parole da neroazzurro: «Mi hanno cercato diverse squadre, tra queste ho scelto l’Imperia. Spero di avere la possibilità di mostrare il mio valore in questa categoria, cosa che nella parentesi al Derthona non ho avuto modo di fare. Voglio aiutare la squadra, fare bene e segnare». A lui l’augurio e il benvenuto di tutta la società.