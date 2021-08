Terzorio. Ilenia Conti ed Emanuele Capelli hanno scelto di donare un defibrillatore semiautomatico al paese di Terzorio in occasione delle loro nozze, celebrate il 28 agosto.

Il nuovo apparecchio, dotato di teca termoregolata, è stato posizionato all’ingresso del centro storico del paese in modo da essere fruibile da tutti gli abitanti.

Foto 2 di 2



«Il paese ne era totalmente sprovvisto, abbiamo così proposto al Sindaco di procedere noi con un regalo alla comunità, in modo da contribuire alla difesa del bene più importante che abbiamo: la vita. Il Sindaco si è reso immediatamente disponibile per l’installazione attivandosi da subito. La tempestività, in caso di arresto cardiaco, è un fattore fondamentale, ora il passo successivo è formare quanti più abitanti possibile al suo utilizzo consapevole, così da tutelare anche i più anziani».

In occasione della festa patronale di San Giovanni Battista, è stato ufficialmente inaugurato alla presenza degli abitanti del paese, ricevendo altresì la benedizione del parroco locale Don Raymond.

«Ci piace pensare che i giocatori di rugby e le ballerine in porcellana che avrebbero composto la bomboniera del nostro matrimonio si siano unite in questo defibrillatore, divenendo importanti per la salvaguardia degli abitanti e dei turisti di Terzorio», hanno dichiarato i neosposi.