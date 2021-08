Bordighera. Nei mari del Ponente ligure oggi c’è una presenza che non si può fare a meno di notare. Si tratta del Khalilah, super yacht dorato, tra i più lussuosi al mondo, varato nel 2015 nel cantiere americano Palmer Johnson.

Lungo 49 metri, eleganti interni in legno di betulla, pareti in vetro, scafo realizzato in fibra di carbonio e alluminio, l’imbarcazione può ospitare sino a 12 ospiti e 9 membri dell’equipaggio; per chi desiderasse passare a bordo una rilassante settimana il costo è di 250 mila euro, ma se invece si volesse lo yacht tutto per sé la cifra da sborsare sarebbe di ben 28 milioni di euro.