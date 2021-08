Imperia. A partire da oggi, uno dei tre elicotteri per antincendio boschivo di Regione Liguria sarà dislocato a Imperia, mentre gli altri due a Genova e a Borghetto Vara, in modo da intervenire tempestivamente su tutto il territorio in caso di necessità. Lo comunica Regione Liguria, dando aggiornamenti anche sulla situazione degli incendi divampati nelle ultime ore nel territorio ligure.

Stamane, infatti, i vigili del fuoco e i volontari dell’antincendio boschivo sono intervenuti a Sori, nel levante genovese, per un rogo di dimensioni contenute che è adesso in fase di spegnimento.

Sono invece in fase di bonifica, con l’intervento dell’elicottero regionale, dei Vigili del fuoco e dei volontari, gli incendi divampati ieri sia nell’imperiese, tra Airole e Olivetta San Michele, sia nel savonese, nella zona del Sassello.