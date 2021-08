Movida seduta, distanziata e contingentata in centro a Sanremo, prorogata l’ordinanza

Sanremo. Prorogata l’ordinanza che regolamenta la movida, in funzione anticovid, in diverse zone del centro città. Piazza Bresca, piazza Sardi e la parte di via Gaudio tra le vie Roma e Bixio, durante i weekend fino al 15 settembre e nei giorni pre festivi, saranno sottoposte ad una serie di norme finalizzate alla riduzione del contagio da covid. Dalle 18 alle 3 non si potrà consumare cibo e bevande in piedi e si dovrà indossare la mascherina.

E’ previsto il contingentamento dell’accesso nella zona al verificarsi di assembramenti, ovvero alla presenza di un numero di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale di un metro. Continuano ad essere presenti gli steward per indirizzare gli avventori dei locali al rispetto di norme e distanziamento. Previste multe salate per chi trasgredisce: si parte da 400 per arrivare a 1000 euro.