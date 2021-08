Meno cantanti in gara, serate più corte e ritorno del pubblico in sala: le novità del Festival di Sanremo 2022

Sanremo. Dopo la riconferma di Amadeus come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo per la terza volta consecutiva, il presentatore e i vertici Rai sono già al lavoro per delineare quella che sarà la 72° edizione della kermesse canora che, secondo le prime indiscrezioni riportate dal sito ADGInforma, dovrebbe tornare in onda con importanti novità.

La prima è sicuramente rappresentata dal ritorno del pubblico in sala, rigorosamente munito di Green Pass; si punta dunque a una riconquista della normalità dopo la settimana festivaliera del 2020 che ha visto le poltroncine rosse del teatro Ariston vuote per la prima volta nella storia dell’evento.

Per evitare di sforare con i tempi e concludere nuovamente gli appuntamenti nel cuore della notte, si pensa invece ad accorciare le serate eliminando il Prima Festival, la striscia quotidiana che va in onda subito dopo il Tg1, per dare direttamente il via alla gara.

Non solo, si medita anche di ridurre il numero dei Big che lo scorso anno erano ben 26, ma anche quello degli ospiti per dare vita ad un Festival che si prospetta più “asciutto” rispetto a come eravamo abituati a conoscerlo in passato.